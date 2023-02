Auffahrunfall am Kreisverkehr in Donauwörth

Ein 23-Jähriger verursacht am Kreisel an der Dillinger Unterführung einen Unfall. Die Polizei verwarnt den jungen Mann.

Ein Autofahrer aus Rain hat am Donnerstagabend in Donauwörth einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein anderer Pkw-Fahrer, 20, um 20.45 Uhr vor einem Schnellrestaurant in den Kreisverkehr an der Dillinger Unterführung ein. Dort musste er verkehrsbedingt halten. Der 23-Jährige aus Rain erkannte die Situation zu spät und prallte in das Heck des Vordermanns. Beide Männer blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 3000 Euro. Der Fahrer aus Rain wurde vor Ort mit einer Gebühr von 35 Euro in bar verwarnt. (AZ)

