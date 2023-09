Auffahrunfall auf B25 im Bereich der Brücken-Baustelle

Auf der B25 zwischen Donauwörth und Ebermergen ereignet sich ein Unfall. Feuerwehr ist im Einsatz.

Im Bereich der Brücken-Baustelle hat sich auf der B25 zwischen Donauwörth und Ebermergen am Montagabend ein Unfall ereignet. Laut Polizei registrierte um etwa 18.40 Uhr ein Autofahrer zu spät, dass vor ihm ein anderer Verkehrsteilnehmer abbremste. Dadurch kam es zu einem Auffahrunfall.

In dessen Folge war die Bundesstraße in Richtung Ebermergen kurzzeitig gesperrt. Es bildete sich ein längerer Rückstau. Die Freiwillige Feuerwehr Berg sorgte dafür, dass die Straße wieder befahrbar war. Nach ersten Schätzungen entstand bei der Karambolage ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. (AZ)