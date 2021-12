Auffahrunfall auf der B2: Autofahrer fährt ungebremst in Lkw

Am Freitag fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Auto ungebremst auf einen Lkw auf. Dabei hatte er laut Polizei Glück, nur leichte Verletzungen erlitten zu haben.

Am Freitagabend hat sich ein Unfall auf der B2 bei Donauwörth ereignet. Das teilt die Polizei mit. In Fahrtrichtung Süden kam es gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Auto. Der vorausfahrende Lkw musste wegen technischer Schwierigkeiten langsamer fahren und warnte die anderen Verkehrsteilnehmer durch die Warnblinkanlage. Der hinter ihm fahrende 28-Jährige merkte das allerdings nicht rechtzeitig und fuhr ungebremst in das Heck des Lkw. Der Fahrer hatte laut den Beamten dabei großes Glück, dass er nur leicht verletzt wurde. Bei seinem Renault entstand ein Totalschaden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Lkw entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Durch den Unfall wurde die B2 von den Feuerwehren aus Donauwörth und Nordheim für etwa zweieinhalb Stunden in Fahrtrichtung Augsburg teilweise voll gesperrt. (dz)