Auffahrunfall auf Donaubrücke in Donauwörth

Ein junger Autofahrer reagiert auf der Donaubrücke in Donauwörth zu spät und baut einen Unfall. Ein Wagen muss abgeschleppt werden.

Ein 18-Jähriger hat am Montag auf der Donaubrücke in Donauwörth einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann um 16.20 Uhr von der Augsburger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei bemerkte er zu spät, dass eine 27-jährige Fahrerin auf der Brücke verkehrsbedingt bremsen musste.

Der 18-Jährige stieß mit seinem Pkw in das Heck des Wagens der jungen Frau. Das Auto der 27-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3500 Euro. (AZ)

