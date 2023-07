Auffahrunfall auf Staatsstraße bei Donauwörth geht glimpflich aus

Bei einem Unfall auf der Staatsstraße zwischen Nordheim und Donauwörth wird keine der beteiligten Autofahrerinnen verletzt. Der Schaden ist jedoch hoch.

Zwei Autofahrerinnen waren am Donnerstag zwischen Nordheim und Donauwörth in einen Auffahrunfall involviert. Laut Angaben der Polizei fuhr eine 54-Jährige gegen 22.50 Uhr auf der Staatsstraße, als sie am Schnittpunkt zwischen Rainer und Augsburger Straße verkehrsbedingt abbremsen musste. Die nachfolgende 37-jährige Donauwörtherin erkannte dies zu spät und prallte dem Wagen ins Heck. Beide Frauen blieben unverletzt.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Die Verursacherin, die 37-Jährige, wurde von den Polizeibeamten mit einer Gebühr verwarnt. (AZ)

