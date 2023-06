Auffahrunfall auf Umkehr in Donauwörth

Auf der Umkehr in Donauwörth kommt es zu einem Unfall mit Blechschaden.

Ein Autofahrer hat in Donauwörth einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der 36-Jährige am Donnerstag um 12.10 Uhr auf der Umkehr in Richtung Weidenweg unterwegs. Dort erkannte er zu spät, dass ein vorausfahrender 18-Jähriger wegen eines Rückstaus bremsen musste und prallte dagegen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2000 Euro. Beide Beteiligte blieben unverletzt. (AZ)