Auffahrunfall in Donauwörth mit vier Monate altem Baby an Bord

Auf der Westspange in Donauwörth hat es gekracht. Ein unachtsamer Autofahrer prallte ins Heck eines anderen Fahrzeugs.

Zu einem recht heftigen Aufprallunfall kam es am späten Dienstagnachmittag. Wie die Polizei mitteilt, passierte das Unglück gegen 17.50 Uhr auf der Westspange in Donauwörth. Ein 22-jähriger Monheimer musste dort auf Höhe eines Schnellrestaurants verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 28-jähriger tschechischer Autofahrer erkannte dies nicht und prallte in das Heck des Vordermannes. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Ein vier Monate altes Baby im Pkw des 22-Jährigen war vorschriftsgemäß in einem Kindersitz gesichert. Nach einer Begutachtung durch eine Rettungswagenbesatzung konnte Entwarnung gegeben werden: Das Baby blieb gänzlich unverletzt. Der Unfallverursacher musste vor Ort ein Verwarngeld in Höhe von 35 Euro bezahlen. (AZ)