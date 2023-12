Auffahrunfall in Donauwörth: Vollbremsung wegen eines Rehs

Ein 53-jähriger Autofahrer muss wegen eines Rehs plötzlich bremsen: Der Autofahrer hinter ihm bemerkt das zu spät. Der Schaden ist fünfstellig.

Ein 34-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend in Donauwörth in das Auto des Fahrers vor ihm geprallt. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 53-Jähriger gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße 2 von Donauwörth in Richtung Kaisheim. Auf Höhe des Ortsteils Berg konnte der Mann gerade noch einen Zusammenstoß mit einem Reh verhindern, das auf der Fahrbahn stand.

Die Vollbremsung des 53-Jährigen bemerkte ein 34-jähriger Autofahrer zu spät und prallte in den Wagen des Älteren hinein. Durch die Kollision entstand ein Schaden von etwa 14.000 Euro. Beide Beteiligten sowie das Reh blieben unverletzt. (AZ)