Auffahrunfall in Reichsstraße: Betagter Fahrer flüchtet

In der Donauwörther Reichsstraße fährt ein 82-Jähriger mit seinem Auto auf den Wagen einer 21-Jährigen. Während sie danach anhält, haut der Senior einfach ab.

In der Donauwörter Innenstadt hat es am Montagnachmittag eine Unfallflucht gegeben. Wie die Polizei berichtet, war um 16 Uhr eine 21-Jährige mit ihrem Auto in der Reichsstraße in Fahrtrichtung Rathaus unterwegs. Auf Höhe einer Buchhandlung musste die Donauwörtherin ihren Wagen verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender Golf-Fahrer erkannte dies zu spät und prallte gegen das Heck der A-Klasse. Dadurch verschob sich unter anderem der hintere Stoßfänger. Es entstand ein geschätzter Schaden im vierstelligen Bereich, so die Beamten. Während die junge Frau nach dem Anprall zur Schadensregulierung rechts heranfuhr, überholte sie der Verursacher und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Kapellstraße. Zwei unbeteiligte Zeugen lieferten den Gesetzeshütern allerdings eine gute Fahrerbeschreibung. Der 82-jährige Mann aus einer südlichen Landkreisgemeinde konnte im Nachgang über die Halteradresse identifiziert werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle. (AZ)