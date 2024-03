Auffahrunfall mit höherem Sachschaden in Donauwörth

Ein Auffahrunfall hat sich am Freitagabend in der Dillinger Straße ereignet. Dabei wurden beide Autos erheblich beschädigt.

In der Dillinger Straße ist es am Freitagabend zu einem Auffahrunfall gekommen. Gegen 20 Uhr war eine 65-Jährige mit ihrem Renault Twingo in der Dillinger Straße in Richtung der Westspange unterwegs. Kurz vor einem Parkplatz bremste sie ab, um links einzubiegen. Ein 57-Jähriger erkannte das mit seinem Auto zu spät und wich mit seinem Fiat nach rechts auf den Gehweg aus. Eine Kollision der beiden Fahrzeuge konnte dadurch jedoch nicht mehr vermieden werden. Der Fiat streifte mit seiner linken Fahrzeugseite die gesamte rechte Fahrzeugseite des Renaults. Auf dem Gehweg waren zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise keine Fußgänger unterwegs. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. (AZ)