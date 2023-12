Auffahrunfall mit leicht verletzter Person in Donauwörth

Am Freitag kam es auf der B2 zu einem Auffahrunfall zwischen Kaisheim und Donauwörth. Dabei hat sich eine Person leicht verletzt.

Bei einem Auffahrunfall hat sich eine Person am Freitag zwischen Kaisheim und Donauwörth leicht verletzt. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Auto die B2 von Kaisheim in Richtung Donauwörth. Vor dem Weiler Schöttle musste er wegen stockenden Verkehrs sein Fahrzeug abbremsen. Ein 26-Jähriger, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem Auto hinter dem 28-Jährigen fuhr, erkannte die Situation zu spät und es kam zum Auffahrunfall. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden liegt bei rund 10.000 Euro. Der Unfallverursacher verletzte sich zudem leicht an der Hand. (AZ)