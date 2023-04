Auffahrunfall vor Schnellimbiss in Donauwörth

Bei einem Unfall auf der Straße An der Westspange in Donauwörth entsteht Blechschaden.

Bei einem Auffahrunfall vor einem Schnellimbiss in der Straße An der Westspange in Donauwörth ist ein Schaden von etwa 1500 Euro entstanden. Dies teilt die Polizei mit. Verursacher war ein Autofahrer, 46, der zu spät bemerkte, dass vor ihm ein 24-Jähriger mit seinem Pkw bremste. Die Beteiligten blieben unverletzt. Die Beamten verwarnten den 46-Jährigen gebührenpflichtig. (AZ)