Aufgebot an Polizeikräften findet Betäubungsmittel bei Reisendem

Die Bundespolizei und zentrale Einsatzdienste aus Augsburg haben bei einer Schwerpunktkontrolle in Donauwörth Betäubungsmittel sichergestellt. Die Kontrolle fand am Donnerstagnachmittag am dortigen Bahnhof statt. Dabei kontrollierten die Beamten einen 25-Jährigen auf der Durchreise. Der Mann führte eine kleine Menge Haschisch mit sich. Die Polizisten stellen die Drogen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. (AV)

