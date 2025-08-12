Aufmerksame Blicke auf versteckte Details im Donauwörther Münster

Am 26.07.2025 fand eine besondere Führung durch das Liebfrauenmünster in Donauwörth statt. Unter der sachkundigen Leitung von Frau Liebisch erhielten die Teilnehmenden einen spannenden Einblick in die Geschichte und die verborgenen Details des beeindruckenden Kirchenbaus. Mit großer Begeisterung und fundiertem Wissen brachte sie den Besucherinnen und Besuchern das Münster auf neue Weise näher. Besonders eindrucksvoll waren ihre Hinweise auf verborgene Elemente, die selbst aufmerksamen Kirchenbesuchern oft entgehen – etwa das Abbild von Adolph Kolping oder das verschmitzt versteckte „Teufelchen“ unter der Orgel. Solche liebevollen Details machten die Führung zu einem echten Erlebnis. Im Anschluss an den Rundgang klang der Nachmittag in gemütlicher Runde im s' kleine Café aus. Bei Kaffee und Kuchen wurde angeregt weitergeplaudert und das gemeinsame Erlebnis nachbesprochen.

