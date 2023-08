Aufmerksame Passanten melden Unfallflucht in Donauwörth

Eine Frau hat am Freitag in Donauwörth ein Auto angefahren und meldete das nicht. Aufmerksame Zeugen merkten sich allerdings das Kennzeichen ihres Autos.

Am Freitag konnte durch aufmerksame Passanten eine Unfallflucht in Donauwörth aufgeklärt werden. Gegen 12.30 Uhr parkte am gestrigen Freitag eine Autofahrerin auf dem Kaufland-Parkplatz aus und stieß mit ihrem Heck gegen das Auto eines 45-Jährigen. Ihre Fahrt setzte sie anschließend einfach fort, ohne sich um den zuvor entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen nennen dem Geschädigten das Kennzeichen

Aufmerksame Zeugen konnten sich das Kennzeichen allerdings merken und meldeten dem Geschädigten den Vorfall. Der erstattete Anzeige bei der Polizei. An seinem Wagen entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Verursacherin erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)