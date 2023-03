Aufmerksamer Passant hilft älterer Dame in Donauwörth

Ein aufmerksamer Mann hat am Freitag aus dem Auto heraus erkannt, dass eine Seniorin Hilfe benötigte. Er kümmerte sich sofort um die Erstversorgung.

Am Freitag hat ein aufmerksamer Passant einer älteren Dame in Donauwörth geholfen. Er konnte gegen 15.15 Uhr aus seinem Auto heraus beobachten, wie eine ältere Dame an einer Bushaltestelle an der Berger Allee einen leichten Schwächeanfall erlitt. Der 35-jährige handelte laut Polizei vorbildlich, stieg sofort aus und erkundigte sich bei der Dame nach ihrem Wohlbefinden. Dabei stellte er fest, dass die Seniorin unterkühlt war.

Mann bringt Seniorin mit seinem Auto zur Polizei

Außerdem machte sie unverständliche Angaben zu ihrem Wohnort. Ohne zu zögern brachte der Donauwörther die Frau mit seinem Auto zur Polizei, um ihr zu helfen. Dort wurde vorsorglich auch der Rettungsdienst gerufen. Nach Erstversorgung auf der Dienststelle wurde die 79-jährige zu weiteren Untersuchungen ins Donauwörther Krankenhaus gebracht.