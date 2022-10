Zu großer Andrang sorgt für Aufnahmestopp bei der Donauwörther Tafel

Plus Immer mehr Menschen brauchen Lebensmittel von der Tafel. Doch die schaffen den Ansturm nicht mehr. Jetzt gibt es einen Aufnahmestopp in Donauwörth und Bäumenheim.

Branko Schäpers hat schon viele Hilferufe losgeschickt. Dass die Lebensmittel nicht reichen, dass der Andrang immer größer wird – schlicht: das Konzept der Tafel bald nicht mehr aufgehen würde. Der Zeitpunkt ist jetzt erreicht. Die in diesen Zeiten so wichtige Ausgabestelle für günstige Lebensmittel hat einen Aufnahmestopp verhängt.