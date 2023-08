Bahnsteigarbeiten in Westendorf werden verlängert

Die Bauarbeiten, die bis zum 11. September angesetzt waren, werden um voraussichtlich drei Tage verlängert. Es kommt weiterhin zu Fahrplanabweichungen.

Wegen Bahnsteigarbeiten in Westendorf kommt es seit 14. August zu Fahrplanabweichungen auf der Strecke Donauwörth-Augsburg. Ursprünglich waren die Arbeiten bis zum 11. September geplant, jetzt gab Go Ahead in einer Pressemitteilung bekannt, dass die Bauarbeiten voraussichtlich doch bis zum 14. September andauern. Weiterhin kommt es zu Fahrplanänderungen auf den Linien RE80, RB89 und RB87. Bis 11. September entfallen tagsüber die Linien RE80 und RB89, nur die Linie RB87 fährt zwischen Donauwörth und Augsburg. Züge der Linie RB87, die nur zwischen Mertingen und Augsburg pendeln, entfallen. In den Abend- und Nachtstunden von etwa 19 bis 1.30 Uhr wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Von 12. bis 14. September verkehren die Züge der Linien RE80, RB89 und RB87 tagsüber regulär, von 19 bis 1.30 Uhr wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der Ersatzfahrplan ist auf der Webseite von Go Ahead einsehbar. (AZ)