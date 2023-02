Donauwörth/Augsburg

Baustellen der Deutschen Bahn wirbeln den Fahrplan Richtung Augsburg durcheinander

Plus Im Laufe des gesamten Jahres 2023 wird der Zugverkehr zwischen Donauwörth und Augsburg immer wieder eingeschränkt sein. Was Fahrgäste wissen sollten.

Wer regelmäßig auf der Zugstrecke zwischen Donauwörth und Augsburg fährt, wird sich im Laufe des Jahres 2023 immer wieder auf Probleme einstellen müssen. Die Deutsche Bahn erneuert Oberleitungen und arbeitet an Bahnsteigen, was wohl bis in den November dieses Jahres andauern wird. Bereits in der kommenden Woche bis Ende März wird es sowohl in Richtung Augsburg als auch wieder zurück nach Donauwörth Behinderungen auf der Strecke geben.

