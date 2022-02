Betrunkener verletzt Polizisten aus Rain – jetzt muss er in Haft

Plus Der Rettungsdienst liest in Mertingen einen Betrunkenen auf. Der rastet aus und attackiert einen Beamten. Dafür verurteilt nun ein Gericht den 24-Jährigen.

Wenn er betrunken ist, dann könne man ihm nichts recht machen. Trotz dieser Selbsterkenntnis soll ein 24-Jähriger jetzt ins Gefängnis. Das Amtsgericht Augsburg verurteilte ihn unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Grund: Der junge Mann hatte im Dezember 2020 auf dem Weg ins Krankenhaus von Mertingen nach Donauwörth einen Sanitäter und einen Polizisten angegriffen. Den Beamten verletzte er dabei erheblich.