Donauwörther Hepatitis-Skandal: Arzt muss auch Schadensersatz zahlen

Der Arzt, der offenbar über 50 Patienten des Donauwörther Krankenhauses mit Hepatitis C angesteckt hat, wird nicht nur strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen.

Auf den Arzt, der während seiner Tätigkeit in der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth offenbar über 50 Patienten mit Hepatitis C (Leberentzündung) angesteckt hat und sich deswegen derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Augsburger Landgericht verantworten muss, kommt einiges zu. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen muss er auch Schadensersatz leisten. Dies kam am zweiten Verhandlungstag zur Sprache. Breiten Raum nahmen die Aussagen von Amtsärztin Dr. Raffaella Hesse (Gesundheitsamt Donau-Ries), des gKU-Verwaltungsdirektors Jürgen Busse und des Anästhesie-Chefarztes der Donauwörther Klinik Dr. Ludwig Düthorn ein. Die legten dem Gericht unter Vorsitz von Richter Christoph Kern den Weg der Ermittlungen dar.

Die Amtsärztin berichtete, dass über 10.000 Operationsprotokolle aus der Klinik aus einem Zeitraum von eineinhalb Jahren geprüft worden waren. Und schließlich 1286 Patienten mit einem Kontakt zum angeklagten Arzt festgestellt worden waren. Ausgangspunkt für die Ermittlungen der Amtsärzte sei ein Anruf der Betriebsärztin des Krankenhauses Ende 2018 beim aufsichtsführenden Amt gewesen. Dabei sei es zunächst um einen verdachtsunabhängigen Austausch von Informationen über Fälle von Hepatitis gegangen. Bald darauf habe sie, die Amtsärztin, weiter Informationen bei einem privaten Termin erhalten – und es seien aus einer Arztpraxis drei Infektionen angezeigt worden.

Alle ab Mitte 2018 in Donauwörth operierten Personen erhielten einen Brief

Schon bald zeigte sich, dass die meisten Fälle, in denen Patienten mit einer Leberentzündung ausfindig gemacht worden waren, in einem Zusammenhang mit der Anwesenheit des Arztes im Operationssaal gestanden hatten. Zuvor seien sämtliche in Donauwörth operierten Personen in einem Zeitraum ab Mitte 2018 angeschrieben und zu einem ersten, Antikörper-, im Verdachtsfalle danach zu einem zweiten, RNA-Test, zu ihrem Hausarzt gebeten worden. Dabei wurden mehr als 60 infizierte Personen entdeckt, die zumeist über ihre Hausärzte gegen Hepatitis C behandelt worden waren.

Freilich sei nach einiger Zeit auch der – zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in Donauwörth tätige – Angeklagte zum Test gebeten worden. Zum Erstaunen und zur Verwunderung der Beteiligten sei beim 60-Jährigen keine Infektion mehr festzustellen gewesen. Allerdings hätten spätere DNA-Untersuchungen ergeben, dass die Viren der infizierten OP-Patienten und jene, die den Arzt befallen hatten, vom selben Stamm waren.

Amtsärztin kennt den Angeklagten aus der gemeinsamen Zeit an der Klinik in Donauwörth persönlich

Die Amtsärztin berichtete vor Gericht, dass sie während ihrer Ausbildung und danach als Medizinerin am Donauwörther Krankenhaus in der Zeit von 2007 bis 2010 mit dem Angeklagten zusammengearbeitet habe. Sie habe den Arzt als sehr ruhig, geradezu lässig kennengelernt, er sei einer der nettesten ihrer Kollegen gewesen und habe sich sehr viel Zeit für sie genommen, was ihr zu Anfang ihrer Berufstätigkeit sehr geholfen habe. Entsprechend groß sei ihre Erschütterung und persönliche Betroffenheit gewesen, als ihr, inzwischen für die Behörde tätig, die ganze Tragweite der Hepatitis-Infektionen klar wurde – und dazu das persönliche Schicksal des Arztes. Wie berichtet, war der Mann selbst schwer erkrankt und hatte sich in der fraglichen Zeit Narkose- oder Schmerz-Medikamente, die eigentlich für die Patienten bei einer Operation gedacht waren, in Teilen selbst verabreicht. Dabei, so der Verdacht, soll es zur Übertragung des Hepatitis-C-Virus auf die mindestens 51 Patienten gekommen sein, deren Fälle jetzt vor Gericht maßgeblich sind.

Behandlungskosten und Schmerzensgeldzahlungen summieren sich auf 30.000 bis 50.000 Euro pro Hepatitis-Opfer

Jürgen Busse, Vorstand des gemeinsamen Kommunalunternehmens (gKU) Donau-Ries, sprach von einer psychisch sehr belastenden Zeit, auch für ihn selbst. Immerhin habe man fast 2000 Patiententestungen vorgenommen und mit den betroffenen Menschen teils unangenehme Gespräche geführt. Gefragt nach der Höhe eines finanziellen Schadens sprach Busse von Behandlungskosten und Schmerzensgeldzahlungen von 30.000 bis 50.000 Euro pro Patient. Diese habe die Haftpflichtversicherung des Krankenhauses übernommen. Die Donauwörther Klinik müsse inzwischen deutlich mehr für ihre Haftpflicht bezahlen, einen Betrag von rund einer Million Euro. Der Verwaltungsdirektor stellte klar, dass das gKU verpflichtet sei, vom Angeklagten für den entstandenen Schaden Regress zu fordern.

Nachdem der Arzt von einer OP-Mitarbeiterin mit einer noch im Arm steckenden Spritze bei der Arbeit gesehen worden war, sei umgehend ein Auflösungsvertrag des Beschäftigungsverhältnisses ausgearbeitet worden. Zu diesem Zeitpunkt war über den gesamten Hepatitis-Komplex noch nichts bekannt. Mithilfe von Chefarzt Düthorn im Zeugenstand besprach das Gericht alsdann die zahlreichen Dokumentationen von Operationen aus der betreffenden Zeit.

Das Verfahren, das zunächst bis Mitte Juli terminiert ist, wird mit der Vernehmung weiterer Zeugen fortgesetzt.