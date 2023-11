Go Ahead: Es kommt erneut zu Zugausfällen zwischen Donauwörth und Augsburg

Die Gleiserneuerung am Bahnhof Meitingen führt bis Anfang Dezember zu erneuten Zugausfällen auf der Strecke Donauwörth - Augsburg.

Wie Go Ahead mitteilt, kommt es zwischen Donauwörth und Augsburg von 10. November bis 4. Dezember erneut zu Zugausfällen. Grund dafür ist die Gleiserneuerung am Bahnhof in Meitingen.

Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet und ist unter www.go-ahead.bayern/unterwegs-mit-go-ahead/fahrplanabweichungen abrufbar. (AZ)