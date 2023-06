Donauwörth/Augsburg

Hepatitis-C-Prozess: Staatsanwalt hält Narkosearzt für "extrem skrupellos"

Plus Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe wegen 51 Fällen der schweren Körperverletzung. Ein Gutachter sieht den Mediziner in einer Entzugsklinik.

„Ich wollte immer helfen, ich wollte, dass sich meine Patienten nach einer Narkose wohlfühlen.“ Sagte jener Arzt in seinem letzten Wort vor Gericht, der während seiner Tätigkeit am Krankenhaus in Donauwörth mindestens 51 Patienten mit seiner Hepatitis C angesteckt hat. Er habe sich selbst unter Druck gesetzt, die Anzeichen einer schweren Depression viel zu lange verdrängt und eine Negativspirale nicht erkannt, in die er geraten sei. Wegen 51 Fällen der schweren Körperverletzung forderte die Staatsanwaltschaft eine dreijährige Freiheitsstrafe für den Mediziner, verbunden mit einem lebenslangen Berufsverbot als Arzt. Die Verteidigung plädierte für eine „milde Strafe“, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne, zusammen mit Auflagen, die zur Genesung des kranken Mannes beitrügen.

Hepatitis-C-Prozess: Staatsanwalt sieht die Taten am Krankenhaus Donauwörth als bewiesen an

Neben den Plädoyers von Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung standen am vorletzten Tag des Prozesses gegen den Mediziner das psychiatrische Gutachten sowie abschließende Zeugenvernehmungen an. Staatsanwalt Philip Kramer verwies darauf, dass die angeklagten Taten durch die Beweisaufnahme bestätigt worden seien, der Mediziner habe sie zudem gestanden. Kramer sah aber das Aussageverhalten des 60-Jährigen als „unglaubwürdig“ an, was dessen Schilderung zu den Infektionen der Patienten mit der Hepatitis anbetraf.

