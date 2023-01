Hepatitis-C-Skandal in Donauwörth: Termin für Prozess steht

Ab dem 19. April wird am Landgericht Augsburg der Prozess gegen den Narkosearzt stattfinden, der bei Operationen in Donauwörth Patienten infiziert haben soll.

Im sogenannten "Hepatitis-C-Verfahren" hat das Landgericht Augsburg mit Beschluss vom 19. Januar 2023 das Hauptverfahren eröffnet und die Anklage der Staatsanwaltschaft Augsburg zur Hauptverhandlung zugelassen. Die 3. Strafkammer unter dem Vorsitz von Dr. Christoph Kern wird das Verfahren ab dem 19. April 2023 verhandeln. Aktuell sind zwölf Hauptverhandlungstage angesetzt.

Narkosearzt aus Donauwörth vor Gericht: 60 Zeugen werden an 12 Verhandlungstagen gehört

Die 3. Strafkammer hat mehr als 60 Zeugen und vier Sachverständige geladen. Zehn Geschädigte beantragten die Zulassung als Nebenkläger und -klägerinnen. Diesen Anträgen hatte die Kammer bereits im Jahr 2022 stattgegeben. Dem angeklagten Anästhesisten, der heute 60 Jahre alt ist, wird gefährliche Körperverletzung in 51 Fällen in Tateinheit mit Unterschlagung in Tateinheit mit Anwendung mangelhafter Medizinprodukte sowie ein weiterer Fall der Unterschlagung vorgeworfen.

Der Angeklagte soll die 51 Geschädigten bei Operationen in der Donauwörther Donau-Ries-Klinik aufgrund missachteter Hygieneregeln im Tatzeitraum von Februar 2017 bis April 2018 mit dem Hepatitis-C-Virus infiziert haben. Die Unterschlagung bezieht sich jeweils auf zur Narkose eingesetzte Opiate. (AZ)

