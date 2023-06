Donauwörth/Augsburg

vor 34 Min.

Hepatitis-Prozess geht zu Ende: "Medizinskandal von nationaler Tragweite"

Plus Das Landgericht Augsburg hat den früheren Anästhesie-Oberarzt der Donau-Ries-Klinik schuldig gesprochen. Trotz der milden Strafe fand der Richter deutliche Worte.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

15 Verhandlungstage waren eigentlich anberaumt – doch am Ende fällte das Landgericht Augsburg schon am achten Tag sein Urteil im sogenannten Hepatitis-Prozess. Die Kammer unter Vorsitz von Christoph Kern verhängte am Freitag über den angeklagten Anästhesisten eine zweijährige Freiheitsstrafe zur Bewährung, nicht ohne dem 61-Jährigen deutlich klarzumachen, dass er diese Strafe als Warnung zu verstehen habe. Denn an der Verwerflichkeit seines Tuns ließ der Vorsitzende keinen Zweifel: "Das ist ein Medizinskandal von schier nationaler Tragweite. Die psychischen Folgen bei den Geschädigten sind enorm. Zudem haben Sie das Vertrauen in die Ärzteschaft massiv beschädigt und die Reputation der Donau-Ries-Klinik ebenfalls."

Wie mehrfach berichtet, hatte der infizierte Mediziner 51 Patientinnen und Patienten mit Hepatitis C angesteckt, als er sich illegal an deren Narkosemitteln bediente. Er hatte eine Spritze benutzt, um die Opiate abzuzwacken und die fehlende Menge anschließend mit Kochsalzlösung aufzufüllen. Dabei stach er sich selbst regelmäßig versehentlich, sodass sein Blut in die Flüssigkeiten kam und mit ihnen zu den Patienten. Das Gericht sah in seiner Vorgehensweise bedingten Vorsatz. Zumindest habe der Arzt eine grundsätzliche Ansteckung billigend in Kauf genommen. "Ihnen war das Risiko bewusst", sagte Richter Kern an ihn gewandt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen