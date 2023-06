Hepatitis-Skandal: Bewährungsstrafe für Narkosearzt

Im Prozess gegen den Arzt, der zahlreiche Patienten am Donauwörther Krankenhaus mit Hepatitis ist ein Urteil gefallen. Der 61-Jährige bekommt zwei Jahre auf Bewährung.

Der Donauwörther Hepatitis-Skandal hat ein juristisches Ende gefunden: Der vor dem Landgericht angeklagte Narkosearzt ist zu eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Der 61-Jährige hatte im Prozess zugegeben, dass er seine Patienten mit der Leberentzündung infiziert hat. Der Arzt hatte selbst Hepatitis C, wusste es damals aber noch nicht.

Der Staatsanwalt hatte wegen gefährlicher Körperverletzung drei Jahre Gefängnis für den Narkosearzt verlangt, der Verteidiger plädierte auf ein mildes Urteil und eine Bewährungsstrafe. Dem folgte das Gericht.

Zu der Übertragung der Krankheit war es gekommen, weil sich der Mediziner selbst regelmäßig von den für die Patienten bereitstehenden Opiaten etwas abgezweigt hat und dabei offenbar Hygieneregeln missachtet hat.

Hepatitis-Prozess: 51 Infektionen in Donauwörth waren Gegenstand vor Gericht

Wegen einer chronischem Darmerkrankung hatte sich der Mann die Schmerzmittel gespritzt. Zudem litt er auch schon lange an einer Depression. Der psychiatrische Gutachter sagte in dem Prozess, dass der Angeklagte daher möglicherweise auch vermindert schuldfähig sei.

Zu der Serie von Hepatitis-Erkrankungen war es in der kommunalen Donau-Ries Klinik in Donauwörth in den Jahren 2017 und 2018 gekommen. In der Folge sollten sich rund 1700 dort behandelte Männer und Frauen testen lassen, 51 Infektionen waren nun Gegenstand des Prozesses. Die Versicherung des Krankenhauses hat rund 2,6 Millionen Euro aufwenden müssen, um an die betroffenen Patienten Schmerzensgeld auszuzahlen. (dpa)

