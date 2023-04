Jetzt kommt der Donauwörther Hepatitis-Skandal vor Gericht

Ein Arzt soll zahlreiche Patienten der Donau-Ries-Klinik mit Hepatitis C angesteckt haben. Die Opfer wünschen sich, dass endlich ans Licht kommt, was passiert ist.

Fast viereinhalb Jahre hat Anna K. (Name geändert) ungeduldig auf diesen Tag gewartet. Auf den Tag, an dem am Landgericht Augsburg der Prozess gegen einen ehemaligen Oberarzt der Donauwörther Donau-Ries-Klinik beginnt, der sie mit Hepatitis C infiziert hat. Die vielen Monate, die hinter ihr liegen, haben Anna K. gezeigt, dass das Erlebte sie nachhaltig geprägt hat und dass sie nicht vergessen kann. Nicht ihre anfänglichen gesundheitlichen Beschwerden, auch nicht das ganze Prozedere mit Krankenhaus, Tests, Therapie, Polizei, anwaltlicher Beratung, zivilrechtlichem Vorgehen und, und, und. "Was damals passiert ist, ist nicht mehr aus meinem Leben auszulöschen", sagt sie. Wenn nun am Mittwoch, 19. April, die strafrechtliche Aufarbeitung beginnt, wird sie das zwar alles emotional noch einmal aufwühlen, aber sie ist froh, dass es nun so weit ist: "Ich will wissen, was genau eigentlich geschehen ist. Die Wahrheit muss endlich ans Licht kommen. Ich wünsche mir Gerechtigkeit."

So wie ihr geht es wohl 50 weiteren ehemaligen Patientinnen und Patienten, die aus ganz Schwaben kommen, und die im fraglichen Zeitraum in der Donau-Ries-Klinik operiert wurden. Ihre Fälle sind alle Bestandteil der Anklage gegen den 60-jährigen früheren Anästhesisten des Donauwörther Krankenhauses. Dem Mediziner wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er soll zwischen Februar 2017 und April 2018 Kranke im Operationssaal mit dem Hepatitis-C-Virus des Genotyps 3a angesteckt haben, mit dem er selbst infiziert war.

Hepatitis-Skandal in Donauwörth: Arzt war wohl abhängig von Medikamenten

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte zum damaligen Zeitpunkt aufgrund einer chronischen Erkrankung medikamentenabhängig war und von den Opiaten, die bei Narkosen verwendet wurden, kleine Mengen unterschlagen hat, um sie sich selbst gegen Schmerzen zu spritzen. Dabei muss auf irgendeine Weise sein Blut mit den Erregern in den Blutkreislauf der Patienten gelangt sein.

Wie genau der Übertragungsweg war, warum am Donauwörther Krankenhaus niemand schon früher Verdacht schöpfte und es keine routinemäßigen Kontrollen gab und ob der Mediziner mit Vorsatz gehandelt hat, werden einige der wichtigsten Fragen sein, die im Prozess geklärt werden sollen. Wie Verteidiger David Herrmann, Fachanwalt für Medizin- und Strafrecht, sagt, habe sein Mandant lange nichts von seiner eigenen Hepatitis-Infektion gewusst und erst sehr viel später davon erfahren. Das widerspreche dem Vorsatz.

Prozess in Augsburg: OP-Schwester brachte Ermittlungen ins Rollen

Aufgedeckt wurden Medikamentenunterschlagung und -missbrauch im April 2018, als eine OP-Schwester den Anästhesisten dabei ertappte, wie er sich während einer Operation ein Narkosemittel intravenös spritzte. Um einer Kündigung zuvorzukommen, schlug der heute 60-Jährige seinem Arbeitgeber einen Auflösungsvertrag vor, dem der Träger der Donau-Ries-Klinik zustimmte. Daraufhin wechselte der Mediziner in ein Krankenhaus nach Aalen. Als er im Herbst 2018 Kenntnis von seiner Hepatitis-Infektion bekam, informierte er selbst die Donau-Ries-Klinik über seinen Gesundheitszustand und brachte damit die Nachforschungen ins Rollen. Parallel dazu wurden im Oktober 2018 die ersten Fälle infizierter Patienten bekannt und der Skandal geriet an die Öffentlichkeit.

Seit dieser Zeit praktiziert der beschuldigte Mediziner nicht mehr. Im Frühsommer 2022 gab er dann aus eigenem Antrieb seine Approbation zurück, wie sein Verteidiger David Herrmann auf Anfrage bestätigt. "Mein Mandant hat sich endgültig dazu entschlossen, nicht mehr als Arzt tätig zu sein. Die Landesärztekammer hätte erst nach Ende des Strafprozesses darüber entschieden."

1714 Menschen mussten sich auf Hepatitis C testen lassen

Der Fall schlug wegen seiner großen Dimension schon im Anfangsstadium hohe Wellen. Krankenhausträger wie auch das Gesundheitsamt Donau-Ries informierten regelmäßig über die aktuellen Erkenntnisse. Anfangs wurden die Zahlen der Infizierten von der Gesundheitsbehörde beinahe täglich nach oben korrigiert. Insgesamt mussten 1714 Personen, die in unmittelbarem Kontakt mit dem Narkosearzt gestanden hatten, von der Möglichkeit einer Infektion in Kenntnis gesetzt werden. Sie hatten die gesetzliche Verpflichtung, sich alle testen zu lassen. Am Ende stand fest, dass 61 ehemalige Patientinnen und Patienten das Virus in sich trugen. 51 Fälle davon werden dem Angeklagten jetzt zur Last gelegt, andere waren nicht eindeutig auf ihn zurückzuführen.

Im Prozess wird sich der Angeklagte zu den Vorwürfen äußern und seine Sicht der Abläufe darstellen, wie sein Anwalt auf Nachfrage bestätigt. Die lange Zeit bis zum Prozessauftakt sei für ihn ebenfalls eine immense Belastung gewesen. "Nun sind wir froh, dass sich das Gericht ausreichend Zeit nimmt zu verhandeln." 15 Prozesstage sind aktuell terminiert. Demnach wäre das Urteil am 12. Juli zu erwarten.