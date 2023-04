Prozess um Hepatitis-Skandal beginnt: Angeklagter Arzt will aussagen

Am Landgericht Augsburg hat der Prozess gegen einen Anästhesisten begonnen, der in Donauwörth Patienten mit Hepatitis infiziert haben soll. Er will umfassend aussagen.

Am Landgericht Augsburg hat am Mittwochmorgen der Prozess gegen einen 60-jährigen früheren Anästhesisten der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth begonnen, der zwischen Februar 2017 und April 2018 über 60 Patientinnen und Patienten im OP-Saal mit dem Hepatitis C-Virus infiziert haben soll. Der chronisch kranke und medikamentenabhängige Arzt hatte - so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft - in dieser Zeit bei Operationen Narkosemittel veruntreut und sie sich selbst gespritzt. Auf noch ungeklärte Weise ist danach Blut des Hepatitis-infizierten Mediziners in den Blutkreislauf der Operierten gelangt und hat diese mit dem Erreger angesteckt. Zum Prozessauftakt hat der Verteidiger des Mannes angekündigt, dass der Angeklagte umfassend zu den Vorwürfen aussagen will.

Im Saal des Landgerichts sitzen am Mittwochvormittag neben den Vertretern der Dritten Strafkammer unter Vorsitz von Richter Christoph Kern der Angeklagte und sein Verteidiger David Herrmann, Staatsanwalt Philipp Kramer und außergewöhnlich zahlreiche Nebenklagevertreter. Zwölf der Betroffenen lassen sich im Strafverfahren juristisch vertreten. 51 Fälle sind zur Anklage gekommen - alle wurden bereits zivilrechtlich abgewickelt und die infizierten Patientinnen und Patienten mit Schmerzensgeldern von jeweils bis zu 20.000 Euro abgefunden. Jetzt geht es am Landgericht um die strafrechtliche Ahndung.

Der Arzt der Donau-Ries-Kinik hat sich selbst mit Narkosemittel behandelt

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten 51 Fälle der gefährlichen Körperverletzung vor, wie auch Unterschlagung und die Anwendung mangelhafter Medizinprodukte. Was laut den Ermittlungen passiert ist, schildert Kramer beim Verlesen der Anklageschrift. Demnach sei dem Arzt seit spätestens Mitte der 2000er Jahre bewusst gewesen, an einer schmerzhaften, chronischen Darmerkrankung (colitis ulcerosa) zu leiden. Er habe sich selbst mit dem Opioid Tilidin behandelt, das er wegen eines schweren Schubs 2014 auf eine Tagesdosis von etwa 400 bis 500 Milligramm erhöhte. Etwa in diesem Jahr muss es auch zu reißenden Schmerzen während einer Notfalloperation gekommen sein, die dem Arzt Angst machten, die Anästhesie nicht mehr durchführen zu können. "Er entschloss sich spontan, von den bei der Narkose verwendeten Opiaden eine Menge für sich abzuzweigen und sich subkutan zu spritzen". Dieses Vorgehen wiederholte er an weiteren Arbeitstagen. Versuche, die Medikamentenabhängigkeit zu beenden, sei ihm wegen wiederkehrender Schmerzen und Ängste nicht gelungen.

Auf diese Weise hat sich der Angeklagte nach der Darstellung der Staatsanwaltschaft angewöhnt, immer wieder nicht näher bekannte Mengen Fentanyl und Sufentanil bei seinen Einsätzen als Anästhesist zu unterschlagen. Er nahm die dazu vom Klinikpersonal vorbereiteten Spritzen und injizierte sich selbst einen Teil des Inhalts. Da er danach bei der weiteren Tätigkeit im Operationssaal die Hygieneregeln missachtete, "kam es zu einer Übertragung von Blut des Angeschuldigten in den Blutkreislauf des jeweiligen Patienten".

Donauwörther Hepatitis-Skandal: Wie hat der Angeklagte die Patienten im OP infiziert?

Der Weg, wie das passierte ist nicht eindeutig. Die Staatsanwaltschaft zieht mehrere denkbare Möglichkeiten in Betracht: Entweder hatte der Mediziner offene, für ihn erkennbare Stellen wie Nadelstiche oder Verletzungen durch Ampullen oder Ähnliches erlitten und war damit in Kontakt zu den Patienten gekommen. Oder er hat mit Materialien, die er für seine Injektion verwendete - etwa der Spritze - die Patienten infiziert. "Dabei war dem Angeschuldigten auch bewusst, dass durch den Einsatz des medizinischen Geräts erhebliche Gesundheitsgefährdung für den jeweiligen Patienten bestand.

Folgende gesundheitliche Beschwerden traten später bei den Infizierten unter anderem auf, die mit deren Hepatitis C-Erkrankung in Beziehung gebracht werden: erhebliche psychische Folgen, Erbrechen, Schlafstörungen, Abgeschlagenheit und Antriebslosigkeit, Magenkrämpfe, Depression, Arbeitsunfähigkeit, Gelenkschmerzen, Leberschäden, Schmerzen und schlechte Wundheilung.

Am 25. April 2018 schließlich flog der Anästhesist auf. Wie der Staatsanwalt schildert, hatte eine Krankenschwester gegen 11.15 Uhr den Op-Bereich kurzfristig verlassen. Der Arzt nahm vom Narkosewagen eine dort vorbereitete Menge Sufentanil und zog sich eine Spritze auf. Er band seinen Arm ab und injizierte das Opioid intravenös. Als die Krankenschwester überraschend zurückkam, wurde er entdeckt. Der erste Prozesstag dauert noch an.