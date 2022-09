Donauwörth/Augsburg

18:00 Uhr

Totschlag im Obdachlosenheim: Was die Anklage dem Beschuldigten vorwirft

Plus Zwei Männer gerieten im Donauwörther Obdachlosenheim wiederholt aneinander. Für einen der beiden endete das tödlich. Jetzt hat der Prozess begonnen.

Von Barbara Würmseher

Gestritten hatten die beiden Männer im Donauwörther Obdachlosenheim schon öfters. Jeder von ihnen bewohnte ein Zimmer in einer Wohnung der Gemeinschaftsunterkunft im dritten Stock und sie liefen sich dort zwangsläufig immer wieder mal über den Weg, was wohl nur selten friedlich abgegangen ist. Der Jüngere von ihnen, ein heute 36-Jähriger, galt als aggressiv. Diesmal aber fand der Streit ein tödliches Ende: Am 24. August 2021 starb der 55 Jahre alte Mitbewohner infolge heftiger Tritte und Schläge. Seit gestern nun muss sich der mutmaßliche Täter vor der achten Strafkammer des Landgerichts Augsburg für diese Tat verantworten. Staatsanwalt Thomas Junggeburth wirft ihm Totschlag vor.

