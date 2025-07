Eine Spielstraße direkt neben der Reichsstraße

Die Augsburger Botengasse in Donauwörths Innenstadt ist seit Freitag eine sogenannte Spielstraße. Das von der Reichsstraße abzweigende kurze Sträßlein unterhalb des neu gestalteten Münsterplatzes ist ab sofort verkehrsberuhigt. Das teilte die Verwaltung am Donnerstagabend im städtischen Bauausschuss mit.

Rechteckige „Spielstraßen“-Schilder markieren den Bereich, in welchem fortan nur noch Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf. Hintergrund der Umwidmung ist der neue Münsterplatz mit seinen Spielmöglichkeiten für Kinder am Wasserspiel sowie generell die Steigerung der Aufenthaltsqualität an den Sitzstufen.

Ahndung der Tempoverstöße in Donauwörth

Im Allgemeinen soll der gesamte Bereich Münsterplatz/ ehemaliger Müllermarkt sicherer werden. Wie in der Ausschusssitzung vom Donnerstag bekannt wurde, sollen Verstöße gegen die neuen Temporegeln in der Donauwörther Innenstadt sowie auch Parkverstöße zeitnah geahndet werden. In der Reichsstraße gilt bereits seit Sonntag Tempo 20. (hilg)