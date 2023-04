Ausgeschaltete Ampel: Unfall in der Berger Vorstadt

In der Berger Vorstadt hat es gekracht. An der Kreuzung hatte ein 82-Jähriger einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen.

An der Kreuzung in der Berger Vorstand ist am Donnerstagabend ein Unfall passiert. Gegen 20.15 Uhr fuhr ein 82-jähriger Autofahrer bei ausgeschalteter Ampel von der Sallingerstraße in die Berger Vorstadt. Eigentlich hätte er auf Verkehr von rechts achten müssen, doch tat es nicht. Er nahm einem von rechts kommenden Auto die Vorfahrt, das ein 51-jähriger Harburger steuerte. Dieser konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Beide Männer blieben unverletzt. Der 82-Jährige wurde von den aufnehmenden Beamten vor Ort angezeigt. (AZ)