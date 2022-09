Außergewöhnliche Exponate sind im Färbertörle zu sehen

Plus Christine Ferber und Helmuth Hampel stellen ihre besonderen Werke in Donauwörth aus. Diese sind nicht nur kunstvoll, sondern wollen auch zum Nachdenken anregen.

Stein trifft Schrift und Kunst trifft Sonnenschein, als am Wochenende das Färbertörle in Donauwörth seine Toren wieder für Kunstinteressierte geöffnet hat. Der Anlass ist die Ausstellung der beiden Künstler Christine Ferber aus Donauwörth und Helmuth Hampel aus Mertingen. Sie zeigen ihre Arbeiten zum Abschluss einer Ausstellungsreihe der Donauwörther Kunstfreunde.