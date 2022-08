Ausstellung im Färbertörle: Fröhlicher Farbenmix und detailverliebte Porträts

Plus Im Donauwörther Färbertörle stellten Hanna Busduga und Steffi Proeller aus. Ganz unterschiedliche Arbeiten - alle für sich faszinierend.

Drei Tage lang wurde das Färber Törle in Donauwörth als Kulturstätte wieder mit Leben erfüllt und bot einen Augenschmaus für die Liebhaberei von Malerei und Zeichnung. Die beiden Künstlerinnen Hanna Busduga und Steffi Proeller - beide Mitglieder der Kunstfreunde Donauwörth - stellten dort einen Querschnitt ihrer Arbeiten aus. Diese reichen von fotorealistischen Graphitzeichnungen über detailreiche Aquarelle bis hin zu abstrakten Kunstwerken und solchen, bei denen verschiedene Materialien, wie Magazinausschnitte, verarbeitet wurden.