Auszubildender in Zeitarbeiterunterkunft in Donauwörth beklaut

Ein unbekannter Täter bricht in eine Zeitarbeiterunterkunft in Donauwörth ein und beklaut einen 19-Jährigen. Die Beute ist durchaus hochwertig.

Eine unbekannte Person ist zwischen Samstag, 10. September, 20 Uhr, bis Sonntag, 11. September, 8.45 Uhr, in das versperrte Zimmer eines Auszubildenden eingebrochen. Das Zimmer befindet sich in einer Zeitarbeiterunterkunft in der Sallingerstraße. Dort entwendete der Täter drei iPhones, einen Laptop und diverse Gegenstände, die offen herumlagen.

Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht abschließend geklärt. Ermittlungsbeamte der Donauwörther Polizeiinspektion sicherten diverse Spuren. Wer Hinweise zur Tat geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Donauwörther Polizeiinspektion melden. (AZ)