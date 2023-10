Auto an Berufsschulparkplatz in Donauwörth angefahren

Am Freitag ist ein weißer Mercedes auf dem Berufsschulparkplatz angefahren worden. Er hinterließ zwar eine Telefonnummer - die war aber nicht vergeben.

In Donauwörth ist am Freitagvormittag ein geparkter Mercedes auf dem Berufsschulparkplatz in der Neudegger Allee angefahren worden. Dabei wurde die hintere Stoßstange touchiert, wodurch ein Schaden von rund 2500 Euro entstand. Der Unfallverursacher hinterließ zwar einen Zettel mit einer Telefonnummer an der Windschutzscheibe, allerdings ist diese nicht vergeben. Damit bleibt Unfallverursacher weiterhin unbekannt. Er oder mögliche Zeugen sollen sich deshalb bei der Polizei melden. (AZ)