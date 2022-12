Auto auf Behindertenparkplatz sorgt für mächtig Streit

Ein Mann stellt in Donauwörth seinen Wagen auf einem Parkplatz ab, der für Rollstuhlfahrer reserviert ist. Daraus entwickelt sich ein Streit mit zwei Frauen.

Ein Streit auf einem Parkplatz in Donauwörth beschäftigt die Polizei. Anlass für die Auseinandersetzung war nach ersten Erkenntnissen das Verhalten eines 32-Jährigen. Der Mitarbeiter einer Reinigungsfirma parkte am frühen Mittwochabend seinen Wagen an einem Ärztehaus auf einem Parkplatz, der für Rollstuhlfahrer reserviert ist. Zwei Mitarbeiterinnen eines privaten Winterdienstes machten den Mann auf sein Fehlverhalten aufmerksam.

Der 32-Jährige wurde der Polizei zufolge äußerst aggressiv und bedrohte die Frauen. Zudem schlug er mit den Fäusten auf deren Fahrzeug ein. Andererseits beleidigte eine der beiden Frauen den Mann. Polizisten mussten den Streit schlichten und nahmen Strafanzeigen auf. Die Inspektion Donauwörth bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)