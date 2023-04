Auto auf Kaufland-Parkplatz angefahren

Ein Auto ist am Samstag auf dem Kaufland-Parkplatz in Donauwörth angefahren worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Ostersamstag ist ein Auto am Kaufland-Parkplatz in Donauwörth angefahren worden. In der Zeit von 10.30 Uhr und 12.30 Uhr parkte eine 52-Jährige aus Harburg ihren weißen Nissan Juke auf dem Parkplatz im Neurieder Weg 33. Als die Fahrerin zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie hinten links einen frischen Unfallschaden.

Verursacher meldet den Schaden nicht und verschwindet

Der bislang unbekannte Verursacher meldete den Zusammenstoß nicht bei der Polizei. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1500 Euro. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Donauwörth unter Telefon 0906-70 66 70 in Verbindung zu setzen. (AZ)