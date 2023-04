Auto auf Kaufland-Parkplatz in Donauwörth angefahren

Ein auf dem Kaufland-Parkplatz abgestelltes Auto wurde am Samstag angefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Samstag ist auf dem Kaufland-Parkplatz in Donauwörth ein Auto angefahren worden. In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr wurde ein roter Mazda CX-3 am Heckbereich beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher meldete den Vorfall nicht und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Am Mazda entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Donauwörth unter Telefon 0906/706670 in Verbindung zu setzen. (AZ)