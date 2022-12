Auto auf Parkplatz in Donauwörth beschädigt

In Donauwörth wurde ein geparktes Auto in der Bahnhofstraße stark beschädigt. Mehrere Kratzer und eine Delle waren am Fahrzeug vorzufinden.

Am Freitagmorgen hat ein 65-Jähriger in Donauwörth mehrere Beschädigungen an seinem Auto festgestellt. Das hatte er in der Zeit von Donnerstagvormittag um 10 Uhr bis Freitagmorgen um 5.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße geparkt. Als er mit seinem Auto wegfahren wollte bemerkte er, dass an an der Fahrertüre massive Kratzer und eine Delle vorhanden waren. Hinweise nimmt die Polizei Donauwörth unter Tel.: 0906/706670 entgegen. (AZ)