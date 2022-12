Auto eines Donauwörthers mit Schlägen zerbeult?

Weil die Motorhaube seines Autos mit Schlägen zerbeult worden sei, hat ein Donauwörther bei der Polizei Anzeige erstattet.

Ein 41-jähriger Donauwörther hat am zweiten Weihnachtsfeiertag bei der Polizei Donauwörth Anzeige wegen Vandalismus gestellt. Der Mann kam auf die Wache der örtlichen Polizeiinspektion und gab an, dass an seinem in der Dietrichstraße in Donauwörth geparkten Renault Zoe die Motorhaube durch Schläge zerbeult worden sei.

Der Schaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei Donauwörth auf etwa 1500 Euro. Die Beamten nahmen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren auf. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)