Auto erfasst Schüler auf Gehweg: Fahrer flüchtet nach Unfall

Nach einem Unfall in Donauwörth fährt die Person, die den Kleinwagen steuert, einfach weiter. Jugendlicher wird verletzt.

In Donauwörth hat am Mittwochmorgen ein Auto einen Fußgänger erfasst. Die Person, die den Wagen steuerte, hielt aber nicht an und wird jetzt von der Polizei gesucht.

Der Unfall geschah um etwa 8 Uhr in der Zirgesheimer Straße auf Höhe der Agentur für Arbeit. Dort lief ein 16-Jähriger auf dem Gehweg auf der Seite der Behörde. Ein Pkw, der in gleicher Richtung unterwegs war, prallte mit dem Außenspiegel der Beifahrerseite gegen den Schüler. Der verletzt sich am linken Arm und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Bei dem Unfallflucht-Auto handelt es sich um einen silberfarbenen Kleinwagen

Die Person am Steuer fuhr mit unverminderter Geschwindigkeit weiter, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Zeugen zufolge handelte es sich um einen silberfarbenen Kleinwagen.

Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt nun wegen des Verdachts der Unfallflucht und der fahrlässigen Körperverletzung. Die Beamten werten laut Pressebericht derzeit mehrere Spuren aus. Die Dienststelle bittet zudem um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)