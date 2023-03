Auto fährt 81-jährige Fußgängerin in Donauwörth an

Ein Autofahrer übersieht in Donauwörth eine Fußgängerin und erfasst sie mit seinem Wagen.

Ein Autofahrer hat in Donauwörth eine Fußgängerin übersehen und diese angefahren. Wie die Polizei berichtet bog der 57-Jährige am Dienstag von der Gartenstraße nach links in die Bahnhofstraße ab. Dabei übersah er eine 81-jährige Fußgängerin. Sie war gerade im Begriff, die Fahrbahn der Bahnhofstraße zu überqueren. Der Wagen erfasste die Rentnerin frontal. Durch den Aufprall stürzte die Frau auf die Straße. Dabei zog sie sich Verletzungen am linken Oberarm sowie am linken Sprunggelenk zu. Mit einem Rettungswagen wurde sie zur medizinischen Behandlung in eine Klinik eingeliefert. (AZ)

