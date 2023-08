Auto fährt gegen eine Laterne

Ein 29-Jähriger prallt mit dem Auto vor dem Donauwörther Bahnhof an eine Laterne.

Ein 29-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr vor dem Bahnhof in Donauwörth gegen eine Laterne geprallt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. An der Laterne entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Fahrer wurde verwarnt und die Stadt Donauwörth informiert. (AZ)