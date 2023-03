Auto fährt in Donauwörth Radfahrerin an

Beim Ausparken aus einer Parklücke übersieht ein 67-jähriger Autofahrer eine Radlerin. Er verletzt sie beim Zusammenstoß an Hüfte und Oberschenkel.

Am Donnerstagnachmittag hat ein Autofahrer in Donauwörth in der Michael-Imhof-Straße eine Radfahrerin erfasst. Der 67-Jährige übersah die 56-jährige Radlerin laut Polizei beim rückwärts ausparken. Dabei verletzte er sie an Hüfte und Oberschenkel. Zudem entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000 Euro. Die Polizei zeigte den Autofahrer wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall an. (AZ)

