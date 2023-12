Auto fängt in Donauwörth Feuer

Am Freitag hat in Donauwörth ein Auto Feuer gefangen. Weil der Mann schnell handelte, wurde niemand verletzt.

Ein Auto ist am Freitag in Donauwörth in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte gegen 16.20 Uhr ein 33-Jähriger Mann, der mit dem Auto seiner Schwiegermutter in der Zirgesheimer Straße unterwegs war, im Fahrzeug den Geruch von verschmortem Plastik. Daraufhin hielt er an, um nach dem Auto zu sehen. Dabei stellte er bereits Flammen im Motorraum fest. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand das Auto bereits vollkommen in Flammen. Die Einsatzkräfte löschten das Fahrzeug. Wegen des umsichtigen Handelns des Mannes wurde niemand verletzt. Beim zwölf Jahre alten Auto wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (AZ)