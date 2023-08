Auto im Donauwörther Parkhaus im Ried angefahren

Am Donnerstag wurde ein Auto in einem Donauwörther Parkhaus angefahren. Nun werden Zeugen gesucht.

Am Donnerstag ist im Parkhaus im Ried in Donauwörth ein Auto angefahren worden. Zwischen 8 Uhr und 18.30 Uhr kam es dort zu einem Unfall, bei dem das geparkte Auto einer 55-Jährigen beschädigt wurde. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Mercedes, der im Tatzeitraum im Erdgeschoss gegenüber der Einfahrt des Parkhauses abgestellt war. Offenbar touchierte ein bislang unbekanntes Auto die Fahrertüre des geparkten Mercedes. Dadurch entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der 0906-706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)