Auto in Donauwörth angefahren

Am Freitag ist in Donauwörth ein geparktes Auto angefahren worden. Im Zeitraum von 10.45 Uhr bis 13 Uhr stellte ein 48-Jähriger aus Donauwörth sein Auto am Kappeneck 3 ab. Als er zum Fahrzeug zurückkam, stellte er an der Beifahrertür einen unfalltypischen Schaden fest. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet, da der Verursacher einfach weitergefahren ist, ohne den Vorfall zu melden. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter 0906 / 70 66 70 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)