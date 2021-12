Auto in Schlangenlinien auf B16: Kuriose Erklärung

Auf der B16 bei Donauwörth hat die Polizei einen Einsatz. Zeugen rufen an, weil sie annehmen, ein Autofahrer sei betrunken. Was hinter der Sache steckt.

Die Polizei ist am Donnerstag gerufen worden, weil Zeugen auf der B16 bei Donauwörth einen betrunkenen Autofahrer vermuteten. Gegen 10.30 Uhr ging bei den Beamten ein Anruf ein, dass auf der Südspange der Fahrer eines Wagens mit angeschaltetem Warnblinklicht deutliche Schlangenlinien fahre. Eine Alkoholisierung des Mannes stand im Raum. Dieser konnte im Rahmen einer Fahndung im angrenzenden Landkreis Dillingen angehalten und kontrolliert werden.

Die gesamte Front des Autos ist demoliert

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Der 82-Jährige lieferte den Beamten eine durchaus kuriose Erklärung für seine Fahrweise: Er sei bei Donauwörth aus Unachtsamkeit einem vor ihm fahrenden Lastwagens ins Heck geprallt. An dem 40-Tonner entstand den Angaben des Unfallfahrers zufolge kein Schaden. Allerdings wurde an dem Wagen des Mannes die gesamte Front demoliert. Schaden: etwa 6000 Euro. Daher schaltete der Senior die Warnblinkanlage während seiner Weiterfahrt ein. Eine Mitteilung an die Polizei erfolgte nicht.

Die Beamten belehrten den Senior eindringlich. Der etwaig geschädigte Lkw-Fahrer, von dessen Fahrzeug keine Einzelheiten bekannt wurden, wird gebeten, sich im Schadensfall unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (pm)