Auto kommt in Donauwörth von der Straße ab und kracht gegen Baum

Ein Mann verliert in der Augsburger Straße die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser landet schließlich an einem Baum.

Dieser Unfall hätte auch weniger glimpflich ausgehen können. Wie die Polizei mitteilt, war ein 29-jähriger Autofahrer am Sonntag um 10.05 Uhr auf der Augsburger Straße in Donauwörth stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe der dortigen Tankstelle verlor der Mann die Kontrolle über seinen Familienvan, dieser prallte frontal gegen einen rechts am Straßenrand stehenden Baum.

Der Wagen sei danach über die gesamte Fahrbahn zurückgeschleudert und in der linksseitigen Böschung zum Stehen gekommen, so die Beamten. Glücklicherweise herrschte zu diesem Zeitpunkt kein weiterer Verkehr, sodass es bei dem nicht mehr fahrbereiten wirtschaftlichen Totalschaden des Unfallverursachers blieb. Die Schadenshöhe liegt bei geschätzten 8000 Euro. Der Fahrer, der sich alleine im Auto befand, blieb den eigenen Angaben zufolge unverletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (AZ)