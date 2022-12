Auto nach Ausweichmanöver in Donauwörth beschädigt

Ein Autofahrer musste am Freitagmittag einem jungen Radfahrer ausweichen und beschädigte dabei sein Vorderrad. Der Jugendliche fuhr ohne anzuhalten weiter.

Am Freitag ist es zu einer Beschädigung an einem Auto gekommen, nachdem ein Autofahrer einem Jugendlichen auf einem Fahrrad ausweichen musste. Gegen 13 Uhr fuhr ein 41-jähriger Donauwörther mit seinem grauen Ford die Pyrkstockstraße in Richtung Gymnasium Donauwörth. Im Kurvenbereich kam dem Autofahrer ein jugendlicher, bislang noch unbekannter Radfahrer in der Mitte der Fahrbahn entgegen. Um einen Unfall zu vermeiden, wich der Autofahrer nach rechts aus und fuhr dabei mit seinem Vorderrad gegen den Randstein.

Jugendlicher radelt davon - Zeugen werden gesucht

Dadurch wurden der Reifen und die Felge vom Fahrzeug des 41-jährigen beschädigt. Zwischen dem Radfahrer und dem Autofahrer kam es zu keiner Berührung. Der Jugendliche fuhr auf seinem Zweirad ohne anzuhalten in Richtung Stadtmühlenfeld davon. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 350 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)